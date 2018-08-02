Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу - ВИДЕО

2 августа 2018 13:08

Участник сафари в Национальном парке Крюгера в ЮАР стал очевидцем нападения львицы на стадо буйволов. Снятое им видео опубликовал UPI.

Охоту прервал бык, который бросился к хищнику. "Львица повернулась и на полной скорости побежала прочь, - рассказал автор видео. - Буйвол гнался за ней больше 100 метров, после чего они остановились", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az