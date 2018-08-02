Буйвол обратил в бегство напавшую на стадо львицу - ВИДЕО

Участник сафари в Национальном парке Крюгера в ЮАР стал очевидцем нападения львицы на стадо буйволов. Снятое им видео опубликовал UPI.

Охоту прервал бык, который бросился к хищнику. "Львица повернулась и на полной скорости побежала прочь, - рассказал автор видео. - Буйвол гнался за ней больше 100 метров, после чего они остановились", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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