Угон пассажирского самолета и его перехват истребителями засняли на камеры - ВИДЕО

В Соединенных Штатах Америки разбился самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла Такома. По данным американских СМИ, сотрудник авиакомпании Alaska Airlines без разрешения поднял в воздух пассажирское воздушное судно Bombardier Dash 8 Q400. На борту не было пассажиров. Мотив нарушителя неизвестен, но полиция не связывает инцидент с терроризмом, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На перехват самолета вылетели два истребителя F-15. Военные летчики пытались увести самолет в безлюдную зону. Сообщается, что лайнер потерпел крушение недалеко от острова Кетро, но уточняется, что его не сбили истребители и катастрофа произошла не из-за сил ВВС. Самолет рухнул спустя 15 минут после вылета с территории аэропорта.

На месте крушения работают сотрудники Береговой охраны США. Обстоятельства инцидента уточняются. В социальных сетях появились видео, на которых запечатлен несанкционированный полет самолета, на перехват которого бросились истребител

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