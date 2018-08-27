Девушка, насчитавшая несуществующую сумму, взорвала Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает просмотры видео с девушкой-кассиром, которая насчитала клиенту несуществующую сумму, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"С вас одна тысяча пятьсот четыреста семьдесят восемь рублей. А вы мне даете тысяча пятьсот пятьдесят, вы мне даете меньше", - утверждает она, ни на секунду не сомневаясь в своей правоте.

"Ты сама себя послушай", - говорит ей коллега и смеется.

"Девушка, вы в какой школе учились?" - спрашивает клиент.

Сумма, которая высвечивается на кассовом аппарате, девушку, судя по всему, тоже не смущает, и она продолжает стоять на своем.

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