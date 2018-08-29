Пьяный фанат напал на Бейонсе и Джей Зи во время выступления - ВИДЕО

В начале июня 36-летняя певица Бейонсе (Beyonce) и ее муж, 48-летний рэпер Джей Зи (Jay Z), отправились в мировое турне On the Run II. Они уже выступили в Европе и теперь гастролируют по США, передает Day.Az со ссылкой на cosmo.ru.

Недавно в Сети появилась видеозапись, на которой видно, как во время выступления на сцену выбежал молодой человек. Фанату удалось прорваться через охрану, запрыгнуть на сцену и проследовать за артистами за кулисы, где его задержали охранники.

Инцидент произошел на концерте Бейонсе и Джей Зи в Атланте. По данным представителей артистов, парень был пьян, но не нанес вреда знаменитостям.

Напомним, в перерывах между концертами звездная пара отдыхала на местных курортах с детьми, перемещаясь на арендованной яхте.

Бейонсе и Джей Зи поженились в 2008 году. Супруги воспитывают троих детей: шестилетнюю Блю Айви и годовалых близнецов Сэра и Руми.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

