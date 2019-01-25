Власти Италии выселили сотни беженцев

Итальянское правительство выселило более 500 человек из второго по величине центра беженцев в Италии, Кастельнуово-ди-Порта, небольшого пригорода к северу от Италии. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что это событие произошло после недавнего принятия закона об иммиграции, получившего название "Указ Сальвини" - по имени итальянского министра внутренних дел Маттео Сальвини.

Сальвини заявил, что центр стал убежищем для торговли наркотиками и преступности. Он пообещал, что высланные мигранты будут отправлены в другие "красивые места".

"Проблемы Италии связаны не с мигрантами, а с широко распространенными местными проблемами, с которыми мы сталкиваемся каждый день: безработица, коррупция, мафия, уклонение от уплаты налогов..." - сказал мэр Риккардо Траваглини.

По данным издания, переезд в другие районы страны неизбежно нарушит жизнь лиц, некоторые из которых прожили в Кастельнуово-ди-Порта более года. Дети будут вынуждены прервать учебу, а взрослые, которые работали в центре в качестве преподавателей языка или психологов, потеряют работу.

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