Мальчик решил напугать маму в магазине и поплатился за это - ВИДЕО

Ребенок очень любит розыгрыши и постоянно устраивает их своей матери, но когда-то такая вредность должна была выйти ему боком

Кто в детстве не пытался напугать своих родителей, потому что это считалось забавным, но не всегда же всему идти по плану, передает Day.Az со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

Предыстория этого случая такова: родственники большой группой поехали вместе в магазин и зашли в отдел игрушек. Сам 12-летний мальчик, как сказано в описании к видео, постоянно при любом удобном моменте пугает свою маму. В этот раз у него была возможность сделать это "экзотичнее".

Родственники зашли в отдел игрушек, где шутник нашел маску Чубакки - персонажа киносаги "Звездные войны" - и начал подходить к маме сзади. Когда он оказался почти около матери, она заметила его боковым зрением и, испугавшись, со всей силы с размаха ударила в лицо. В результате мальчик упал на пол. Но своей цели-то шутник достиг - напугать маму получилось.

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