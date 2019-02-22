Воспитательница заметила происходящее не сразу - только когда стала собирать малышей после прогулки, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Маленькая девочка едва не погибла во время прогулки в детском саду города Златоуста Челябинской области. Видео инцидента публикует телеграм-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что ребёнок повис на капюшоне и чуть не задохнулся. Воспитательница заметила происходящее не сразу - только когда стала собирать детей после прогулки.

К тому моменту у малышки началась асфиксия - больше пяти минут она была без сознания. В управлении по образованию Златоуста сообщили, что в связи с произошедшим проводится внутренняя проверка, воспитатель пока продолжает работать. В то же время там затруднились ответить на вопрос, сколько детей должно приходиться на одного педагога.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

