Лукашенко: Белоруссия не против общей валюты с Россией
1 марта 2019 12:24 155
Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией, но это должен быть ни российский, ни белорусский рубль. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции в пятницу.
"Мы за. Конечно, это будет рубль, у вас [в РФ] рубль, и у нас рубль. Это не будет ни российский, ни белорусский рубль. Это будет наш общий рубль", - сказал он.
При этом Лукашенко считает, что не важно, где будет находиться эмиссионный центр. "Не важно, где он будет, пусть будет в Питере - родина президента России, мой любимый город. Пусть там будет", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии также подчеркнул, что двум странам необходимо идти на дальнейшее сближение.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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