Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не будет и впредь брать деньги за размещение двух военных объектов РФ в Беларуси, даже несмотря на "налоговый маневр" в нефтяной отрасли РФ.

"Вы нам за эти базы (военные объекты) ничего не платите, и когда вот уже буквально через год надо заключать новое соглашение (о продлении сроков аренды), я, разговаривая с вашими начальниками, разозлившись, сказал...: "Не переживайте, мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если мы налоговый маневр не отрегулировали, пусть эти деньги будут у вас... Но за базы мы с вас копейки не возьмем", - заявил Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ.

По словам белорусского президента, эти военные объекты обеспечивают общую безопасность Белоруссии и РФ.

