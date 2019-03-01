Лукашенко оценил потери Беларуси от нефтяного налогового маневра России
1 марта 2019 15:39 80
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С 2015 года постепенно это идет. Мы с 2015 года на этом потеряли 3,4 миллиарда долларов. Это были наши потери, и они в нарушение тех договоренностей, которые мы когда-то заключили",- сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями общественности и СМИ.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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