Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск потерял 3,4 миллиарда долларов с момента начала реализации в России налогового маневра в нефтяной сфере в 2015 году, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"С 2015 года постепенно это идет. Мы с 2015 года на этом потеряли 3,4 миллиарда долларов. Это были наши потери, и они в нарушение тех договоренностей, которые мы когда-то заключили",- сказал Лукашенко в пятницу в Минске во время встречи с представителями общественности и СМИ.