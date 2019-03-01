Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не возлагает больших надежд на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который все больше политизируется.

"Если откровенно, больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженности, слишком много разногласий, и что, наверное, совсем неприемлемо, что ЕАЭС начинает все больше политизироваться", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, сейчас в ЕАЭС действует "огромное количество изъятий в торговле, разногласий". "Печально, мы порой принимаем решения и их не исполняем. А если и вносим какое-то разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то пока примем, выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что "слишком много национального эгоизма".

Президент Беларуси добавил, что особо не рассчитывает на "какой-то прорыв" даже в случае председательства Минска в этом союзе, так как "там консенсусом принимаются все решения".

Однако Лукашенко заявил, что Минск будет стараться продвигать "более глубокую интеграцию", но в то же время республике нужно рассчитывать на свои собственные силы.

ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Кыргызстан.