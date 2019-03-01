Лукашенко заявил, что не питает больших надежд относительно ЕАЭС
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не возлагает больших надежд на Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который все больше политизируется.
"Если откровенно, больших надежд не лелею в плане нашего Евразийского экономического союза. Слишком много настороженности, слишком много разногласий, и что, наверное, совсем неприемлемо, что ЕАЭС начинает все больше политизироваться", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече с представителями общественности и СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, сейчас в ЕАЭС действует "огромное количество изъятий в торговле, разногласий". "Печально, мы порой принимаем решения и их не исполняем. А если и вносим какое-то разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то пока примем, выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения", - сказал Лукашенко. Он также отметил, что "слишком много национального эгоизма".
Президент Беларуси добавил, что особо не рассчитывает на "какой-то прорыв" даже в случае председательства Минска в этом союзе, так как "там консенсусом принимаются все решения".
Однако Лукашенко заявил, что Минск будет стараться продвигать "более глубокую интеграцию", но в то же время республике нужно рассчитывать на свои собственные силы.
ЕАЭС был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Беларусь, Казахстан, Россия и Кыргызстан.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!