Большая белая акула несколько раз пыталась атаковать дайвера, оголяя острые зубы.

Как сообщает Daily Star, видео было опубликовано самим водолазом в Instagram.

На кадрах видно, как акула проплывает мимо автора ролика, после чего удаляется, а затем резко нападает на него из глубины. После этого дайвер пытается отплыть на безопасное расстояние, однако акула вновь неожиданно появляется и раскрывает свою зловещую челюсть.

Несмотря на запредельную опасность ситуации, некоторые пользователи Сети решили, что "рыбка просто пыталась поздороваться", как передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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