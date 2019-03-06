В Индии собака породы далматин по кличке Тайсон погиб, защищая от кобры своих хозяев. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в городе Бхубанешвар на востоке Индии.

Семья Шариф, владельцы собаки, рассказали, что их ночью разбудил громкий лай и они увидели, что Тайсон борется со змеей. До того, как люди успели вмешаться, собака расправилась с рептилией, а после этого упала и заскулила. Позже члены семьи обнаружили на теле Тайсона укусы и заметили кровь на морде, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Отец семьи отправил снимок убитой змеи эксперту службы, которая занимается отловом змей, и он определил, что это индийская кобра. Специалист посоветовал как можно скорее отвезти собаку к ветеринару, но из-за того, что была ночь, владельцы Тайсона не смогли связаться ни с одним врачом, и собака умерла в течение получаса.

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