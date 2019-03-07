В индийском городе Карера, штат Мадхья-Прадеш, маленький ребенок оказался на пути бегущих по улице буйволов. Об этом сообщает Newsflare.

Буйволы бросились в сторону четырехлетнего Канхаии (Kanhaiya), когда тот играл возле дома. Мальчик заметил животных и попытался скрыться от них, но не успел. Несколько буйволов пронеслись мимо него, еще один остановился, не добежав до ребенка. Мальчик не пострадал.

На помощь Канахие пришли прохожие, которые заметили, что он оказался в опасности. "По улицам каждый день ходит масса бесхозных животных, но такого мы никогда не видели, - заявил местных житель Ани Шриватсава (Anil Shrivatsava). - Властям следует контролировать скот, угрожающий людям", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

