В Дагестане завершилось расследование уголовного дела о подготовке террористического акта на концерте популярного эстрадного певца Филиппа Киркорова. По данным следователей, четверо жителей республики Хидирнеби Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов и Шамиль Магомедов планировали устроить взрыв во время выступления поп-короля в мае 2017 года, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

14 октября 2017 года Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео задержания подозреваемых. Отмечалось, что бандиты присягнули на верность главарю террористической группировки "ИГ". Преступники организовали незаконное вооруженное формирование. Сообщалось, что на допросе мужчины заявили, что отказались от планов устроить теракт, потому что на концерте могло пострадать много людей.

В то же время один из фигурантов уголовного дела заявил, что его целью не был террористический акт на концерте. По его словам, он хотел убить Филиппа Киркорова. Обвиняемый сообщил на допросе, что к нему в начале 2017 года в Москве якобы подошел артист Максим Галкин и "заказал" Филиппа Киркорова за 2 миллиона рублей. По словам подсудимого, получив согласие на совершение убийства, Галкин якобы передал ему 1 миллион рублей, мобильный телефон и сим-карту.

Позже, по утверждениям обвиняемого, он отказался убивать певца, посчитав, что в результате этого может пострадать много людей. Деньги он потратил на свои нужды и на изготовление взрывных устройств. Задержанный заявил, что желание избавиться от Киркорова у Галкина могло возникнуть из ревности к своей супруге Алле Пугачевой. Обвиняемый ходатайствовал о проведении допроса всех троих артистов, но следствие посчитало, что подозреваемый намеренно хочет затянуть рассмотрение уголовного дела, ему было отказано.

Российский телеведущий, юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram официальный комментарий информации о том, что он якобы "заказал" убийство певца Филиппа Киркорова из-за ревности к жене. "Весна наступила. Просыпаются не только люди, но и их фантазии. Весеннее обострение в полной силе. У меня только одна просьба, уважаемые журналисты: не беспокойте Филиппа, он очень расстроен, что так дешево", - сказал Галкин.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

