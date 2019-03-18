В природном заповеднике Living Coast Discovery Center школьник прыгнул в бассейн с акулами. На ролик произошедшего обратил внимание американский телеканал 10NEWS.

Инцидент произошел 12 марта в городе Чула-Виста, штат Калифорния. На кадрах видно, как парень забирается на каменистый край бассейна и поправляет джинсы, прежде чем прыгнуть в воду. Затем он плывет до края ограждения и возвращается обратно, активно размахивая руками.

Представитель заповедника Элизабет Аргайл (Elizabeth Argyle) заверила, что юноша не был в опасности, поскольку большинство акул боятся контакта с людьми. "Они не любят резких движений и громких звуков", - объяснила она, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Предположительно, школьник прыгнул в воду на спор. Ни он, ни акулы не пострадали.

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