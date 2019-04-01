Жители штата Флорида (США) заметили в небе огненный шар голубого цвета. О необычном явлении люди сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, крупный метеор появился в небе в районе полуночи на 5-6 секунд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Движение небесного тела зафиксировали датчики Национальной метеослужбы США (NWS).

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

