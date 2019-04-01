В небе над Флоридой пролетел голубой метеор - ВИДЕО
1 апреля 2019 09:43 230
Жители штата Флорида (США) заметили в небе огненный шар голубого цвета. О необычном явлении люди сообщили в соцсетях.
По словам очевидцев, крупный метеор появился в небе в районе полуночи на 5-6 секунд, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Движение небесного тела зафиксировали датчики Национальной метеослужбы США (NWS).
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