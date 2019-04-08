Яркую вспышку света заметили жители Самары вечером 6 апреля. Директор клуба любителей астрономии "АстроСамара" Евгений Барановский заявил РИА "Новости", что, вероятно, это было падение метеорита.

В ГУ МЧС по Самарской области отметили, что им поступило сообщение о раздавшемся в Самаре глухом звуке. Специалисты ведомства провели проверку, которая показала, что аварийных ситуаций в муниципальных образованиях области не происходило, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

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