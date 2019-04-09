В Красном море на аквалангиста во время погружения напала длиннокрылая акула. Инцидент произошел в июне 2018 года, о нем на своем Youtube-канале рассказал австриец Александр Краенкл, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По его словам, он подплыл к спущенному с судна канату, чтобы подняться на борт, но в этот момент его схватила за ногу акула.

"Я не понимал, что происходит. Я посмотрел вниз и увидел уплывающую от меня акулу. Потом я увидел что-то зеленое, это была моя кровь под водой", - рассказал аквалангист.

Александру удалось быстро подняться на поверхность и сообщить о случившемся. На месте ему оказали первую медицинскую помощь.

Несмотря на это происшествие, мужчина не намерен бросать занятия дайвингом.

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