Питер Краг, снимающий пейзажи мексиканского вулканического острова Гуадалупе, неожиданно стал целью для морской хищницы, атаковавшей туриста во время съёмочного процесса.

Любитель дикой природы повесил видеокамеру на борт лодки, когда белая акула попыталась стащить гаджет и продемонстрировала свой страшный оскал, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Со слов автора видеоролика, он ожидал, что хищница будет плавать рядом с его лодкой и он снимет её в воде, но акула изменила планы туриста, который после нападения вернулся на сушу.

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