Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей.
"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи беларусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - процитировали в пресс-службе в поздравление.
По данным пресс-службы, "глава беларусского государства выразил убеждение, что совместные усилия позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия".
В пресс-службе добавили, что Лукашенко пожелал Зеленскому крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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