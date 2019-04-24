В США пасхальный кролик разнял драку - ВИДЕО
В городе Орландо американского штата Флорида человек в костюме пасхального кролика разнял драку мужчины и женщины, однако для этого он сам отмутузил побеждающего в конфликте мужчину, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.
Видео с кроликом, останавливающим драку, стало вирусным, однако история на этом не закончилась. Под костюмом находился парень, которого разыскивает полиция.
Газета Tampa Bay Times сообщает, что это был 20-летний Антуан Макдональд, который находится в розыске за автомобильную кражу в штате Нью-Джерси, а также мошенническое использование удостоверений и опасное вождение в Делавере и Флориде.
Несмотря на преследование со стороны правоохранительных органов, парень создал инстаграм-аккаунт, где выкладывает свои похождения в костюме пасхального кролика.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Хаменеи: Иран продолжит экспорт нефти
В Баку потеплеет
-
23 Апр. 15:30 12 751
-
23 Апр. 15:19 12 310
-
23 Апр. 17:05 9 942
-
23 Апр. 19:54 9 669
-
23 Апр. 15:47 8 852