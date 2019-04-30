Экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, но заверил, что по завершении обследования примет участие в запланированном на вторник мероприятии его партии, "Вперед, Италия". Как передает Day.Az, об этом заявил РИА Новости представитель 82-летнего политика.

Ранее итальянские СМИ написали о госпитализации Берлускони, о его диагнозе и состоянии здоровья не сообщалось.

По словам собеседника агентства, бывший премьер чувствует себя хорошо, причиной обращения к врачам стала острая почечная колика.