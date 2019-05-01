В Коста-Рике зафиксировано падение метеорита. Кусок камня с неба упал прямо на крышу жилого дома, проделав в ней дыру, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

По подсчетам ученых, возраст метеорита может составлять до 4,5 миллиона лет. Его порода состоит из кремния, железа и магния, пишет Daily Mail. Вес камня равен 1,1 кг.

По словам местной жительницы, она обнаружила влажный горячий камень на своем полу, после того, как он упал, насквозь пробив крышу. Ее соседи рассказывают, что слышали необычный свистящий звук, когда находились в своих домах, и видели необычную вспышку света в небе.

Это первый случай обнаружения метеорита на территории Коста-Рики.

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