Массовой дракой закончился один из боев на чемпионате России по ММА. Турнир в эти дни проходит во дворце спорта "Динамо" в Москве.

На кадрах видно, что потасовка произошла в октагоне. Причем в ней приняли участие и бойцы, и члены их команд. Разнимать спортсменов пришлось сотрудникам штаба организаторов.

Пока неизвестно, как и по какой причине началась драка. Кроме того, пока не было официально объявлено о возможном наказании для участников драки, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Напомним, турнир завершится в столице 5 мая. Его кульминацией станет бой выступающего в средней весовой категории бойца Шамиля Абдулаева против бразильского спортсмена Силвы Лопеса.

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