Необычная вспышка над австралийским городом Аделаида попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Возможно, это было падение метеорита. На кадрах можно увидеть, как в небе движется какой-то предмет, а потом он внезапно вспыхивает. Об этом сообщает агентство Reutеrs.

Что это за явление, пока не установлено.

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