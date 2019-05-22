https://news.day.az/world/1122190.html Камеры сняли падающий метеорит в Австралии - ВИДЕО
Камеры сняли падающий метеорит в Австралии - ВИДЕО
Необычная вспышка над австралийским городом Аделаида попала на видео, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.
Возможно, это было падение метеорита. На кадрах можно увидеть, как в небе движется какой-то предмет, а потом он внезапно вспыхивает. Об этом сообщает агентство Reutеrs.
Что это за явление, пока не установлено.
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