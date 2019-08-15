На территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Это произошло в ходе строительных работ.

Комендант Кремля Сергей Хлебников рассказал, что находку удалось оперативно обезвредить и вывезти. В настоящее время опасности нет, сообщает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

Хлебников отметил, что найденная авиабомба, по всей вероятности, относится к периоду Великой Отечественной войны. В частности, комендант рассказал, что Кремль подвергался бомбардировкам в 1941-1942 годах. Бомба не разорвалась и была скрыта под большим слоем грунта.

Хлебников сообщил, что специалисты уже выполнили все необходимые мероприятия, которые связаны с обеспечением безопасности. Бомба эвакуирована с территории Московского Кремля и подвергнута ликвидации.

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