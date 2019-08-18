Житель штата Южная Каролина выжил после попадания молнии. Об этом сообщает телеканал WSOC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения, установленную на одном из зданий. На кадрах видно, что молния ударила рядом с мужчиной, едва не сбив его с ног.

Оправившись от удара, он поднял зонт и продолжил идти. Позднее мужчина заявил, что отделался легким испугом.

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