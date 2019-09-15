Французские врачи провели на нынешней неделе курс лечения семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэля Шумахера, после чего тот покинул парижский госпиталь имени Жоржа Помпиду. Об этом журналист газеты Le Parisien Жан-Мишель Декюжи, занимавшийся темой лечения спортсмена, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Шумахера доставили в Париж в понедельник, 9 сентября. Во вторник он прошел намеченные лечебные процедуры, а в ночь со среды на четверг его увезли из Франции", - сказал репортер. Он добавил, что "то, как именно лечили Шумахера в Париже, окружено завесой тайны". "Это, судя по всему, были некие экспериментальные методы", - считает Декюжи.

"Нам известно только, что ему делали переливание крови, в которую были добавлены стволовые клетки, которые должны благоприятно воздействовать на состояние всего его организма, включая мозг", - добавил журналист. Как сообщил со своей стороны медицинский консультант BFMTV, французский врач Ален Кардонне, проводивший теперь лечение Шумахера профессор Филипп Менаше совместно с Французским институтом медицинских исследований в течение уже нескольких лет разрабатывает новые методы восстановления работы сердца.

"В 2014 году профессор Менаше провел ряд экспериментальных операций по пересадке стволовых клеток в сердце пациента, перенесшего инфаркт миокарда, однако это не дало положительных результатов. Тогда он решил просто вводить стволовые клетки в систему кровообращения. Таким образом он выяснил, что, судя по всему, именно благодаря этому в сердце образуется некая субстанция, которая улучшает его деятельность. То есть стволовые клетки, видимо, содействуют регенерации тканей сердца и снижают активность воспалительных процессов", - рассказал Кардонне.

Декюжи, говоря о данном методе лечения, подчеркнул, однако, что, "насколько известно, на официальном уровне считается, что профессор Филипп Менаше в настоящее время проводит такие опыты только на животных". Журналист также сообщил, что "минувшей весной Шумахера дважды вертолетом доставляли в Париж". "В третий раз его должны были привезти в июле этого года, но визит был отменен в связи с ухудшением здоровья Шумахера, что явно указывает на нестабильность его состояния", - полагает Декюжи.

Он обратил внимание на то, что носилки с Шумахером в момент доставки в парижский госпиталь были полностью закрыты пологом, поэтому определить, находился ли гонщик тогда в сознании, невозможно. Между тем газета "Паризьен" на этой неделе привела утверждение одного из сотрудников лечебного заведения, согласно которому Шумахер, находясь в палате, был в сознании. Все СМИ обратили внимание на то, что спортсмена доставили в Париж в сопровождении его многочисленной охраны, к которой затем присоединилась и охрана госпиталя.

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