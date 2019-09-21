https://news.day.az/world/1158579.html Страшная авария в Анталии, десятки туристов ранены
Страшная авария в Анталии, десятки туристов ранены
Автобус с туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья, пострадали 16 человек, среди них 15 россиян, сообщает российское генконсульство, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в районе Аксу.
По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Однако российские дипломаты не подтверждают эту информацию.
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