Автобус с туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья, пострадали 16 человек, среди них 15 россиян, сообщает российское генконсульство, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Аксу.

По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Однако российские дипломаты не подтверждают эту информацию.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!