Турция не будет выпускать боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) из перешедших под ее контроль в ходе операции в Сирии тюрем. Об этом заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Нельзя допускать присутствия ИГ в свете создания зоны безопасности на севере Сирии. Ее боевиков отпускать на свободу нельзя, и мы это лучше всех понимаем, потому что после Сирии и Ирака именно Турция больше всего пострадала от ИГ", - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.



По его словам, Турция внесла наибольший вклад в борьбу с этой террористической группировкой.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ИГ. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.



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