Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter прошедшие в Анкаре переговоры вице-президента США Майкла Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана.

Он назвал прошедшую встречу "величайшим днем в для всего мира".

Американский лидер отметил, что представители других стран пытались добиться реализации сделки по прекращению Турцией огня в Сирии "в течение множества лет".

"Миллионы жизней будут спасены", - подчеркнул Трамп.

Он также поздравил всех участников переговоров.

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