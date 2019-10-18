https://news.day.az/world/1166845.html Трамп рассказал, как переговоры Пенса и Эрдогана «спасут миллионы жизней»
Трамп рассказал, как переговоры Пенса и Эрдогана «спасут миллионы жизней»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своем Twitter прошедшие в Анкаре переговоры вице-президента США Майкла Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана.
Он назвал прошедшую встречу "величайшим днем в для всего мира".
Американский лидер отметил, что представители других стран пытались добиться реализации сделки по прекращению Турцией огня в Сирии "в течение множества лет".
"Миллионы жизней будут спасены", - подчеркнул Трамп.
Он также поздравил всех участников переговоров.
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