Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило на пересмотр с возможностью понижения долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченного долга на уровне "A-" японского автопроизводителя Nissan Motor Co., говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P подтвердило краткосрочный рейтинг компании на уровне "A-2", передает Day.Az со ссылкой на 1prime.ru.

Рейтинговое действие отражает мнение агентства о том, что обстановка для бизнеса будет оставаться сложной на некоторых ключевых рынках Nissan, в том числе в США, Китае и Европе. "В данных обстоятельствах мы считаем, что повышение конкурентоспособности продукции Nissan и снижение затрат станет серьезным вызовом для нового руководства компании. В результате мы видим больший риск в том, что касается наших финансовых прогнозов по компании на следующие два года", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что намерено вынести решение по рейтингам Nissan после рассмотрения своего базового сценария по финансовым показателям компании на 2019 и 2020 финансовые годы. "Мы понизим рейтинг Nissan, если сочтем, что восстановление рентабельности по EBITDA до 6% в 2020 финансовом году маловероятно, а после показатель будет демонстрировать слабое улучшение. Это может произойти, если в 2019 финансовом году произойдет дальнейшее ухудшение прибыли, или мы увидим значительные задержки в процессе реструктуризации", - добавляет S&P.

Сложности компании Nissan обострились с арестом в ноябре 2018 года бывшего главы компании и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Сейчас он находится под домашним арестом. В начале октября Nissan назначил первого заместителя директора компании Макото Утиду ее генеральным директором. Утида начал работать в Nissan с 2003 года и также является президентом китайской автомобильной корпорации Dongfeng Motor.

Nissan Motor - один из крупнейших автопроизводителей в Японии, входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.

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