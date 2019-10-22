На Reddit пользователь jmeicke опубликовал видеосообщение, которое ему прислала его девушка. И хоть в центре внимания был кот хозяйки, всё внимание на себя перетянул пугающий силуэт, появившийся в кадре, словно клише из фильмов ужасов. Вот только это совсем не кино, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Пост с видеозаписью моментально стал вирусным. Сотни человек поделились своим мнением по поводу происходящего на ролике.

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