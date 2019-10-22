Евросоюз никогда не согласится на выход Великобритании из своего состава без соглашения (жесткий Brexit). Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы должны быть готовы к любому сценарию. Но одно должно быть понятно: как я сказал премьер-министру Джонсону в субботу, "жесткий" Brexit никогда не будет нашим решением", - говорится в заявлении Туска Европарламенту.



В документе отмечается, что в настоящее время Туск ведет консультации с лидерами стран Евросоюза по запросу Лондона об отсрочке Brexit. Решение ЕС по этому вопросу ожидается "в ближайшие дни".



Накануне сообщалось, что спикер британской палаты общин Джон Беркоу решил отклонить просьбу о проведении в понедельник голосования по соглашению об условиях Brexit, достигнутом правительством страны с Брюсселем.



Вопрос об этой сделке уже был рассмотрен 19 октября. Тогда депутаты внесли поправку, обязывающую премьера Великобритании Бориса Джонсона попросить Евросоюз об отсрочке срока выхода Великобритании из ЕС. Премьер это требование формально выполнил. Согласится ли ЕС на отсрочку, пока не известно.

Ожидается, что голосование по сделке о Brexit в итоге пройдет в палате общин позже на этой неделе.

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