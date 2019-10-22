Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Турция вышли на судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Ну и не могу не выразить удовлетворения тем, что нам в результате достаточно длительной и напряженной работы удалось выйти на решения, которые после наших заявлений будут озвучены министрами иностранных дел обеих стран, решения, которые, на мой взгляд, являются очень важными, если не судьбоносными, и позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе", - сказал Путин после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.



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