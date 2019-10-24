https://news.day.az/world/1169036.html Борис Джонсон заявил, что ЕС продлит срок Brexit
В настоящее время Лондон ждет решения ЕС.
Борис Джонсон заявил, что ЕС продлит срок Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что ЕС намерен перенести срок Brexit с 31 октября на более поздний срок, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Похоже, что наши друзья в ЕС собираются отреагировать на запрос, согласившись на просьбу о продлении, чего я не хотел", - сказал премьер журналистам.
Джонсон, неоднократно заявлявший, что не будет просить о продлении Brexit, был вынужден это сделать в связи со спешно принятым парламентом законом и после соответствующего голосования коллег по парламенту.
В настоящее время Лондон ждет решения ЕС.
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