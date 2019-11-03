Украинские инженеры днепровского конструкторского бюро "Южное" разработали противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую по их утверждению сбить невозможно. Об этом сообщают местные СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, ракеты разместят на истребителях Су-27 и Су24М, состоящих на вооружении ВВС Украины.

При этом создатели оружия заявляют, что "Молния" способна развивать скорость в районе от 2 до 2,5 тысяч км/ч.

Отмечается, что оружейная новинка может быть предназначена для противодействия ВМФ России в Азовском и Черном морях.

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