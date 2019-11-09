Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал США за слова представителя Пентагона о прибыли от нефтяных месторождений в Сирии, которую якобы получают "Сирийские демократические силы", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет курдским формированиям "Сирийские демократические силы" (SDF), а не США.

"Ни у кого нет права на распоряжение богатствами Сирии. Прийти сюда с расстояния в десятки тысяч километров и говорить об оценке нефтяных месторождений этой страны - противоречит международному праву. Они (США) открыто признают, что находятся там ради нефтяных месторождений, но они принадлежат сирийскому народу", - заявил Чавушоглу, которого цитирует газета Hurriyet .

Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был твердыней и основным источником дохода террористов ИГ, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее заявлял о намерении вывести все американские силы из этих районов, сказал, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ. Он отметил, "возможно, настало время, чтобы курды перешли в этот нефтяной регион", объясняя это тем, что "им нужны деньги". При этом президент добавил, что "мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно".

Позднее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.

По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс, военные США будут защищать значительную часть территории, которую контролируют сирийские курды и которая простирается от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки. Уже известно о строительстве военных баз на этой территории. Тем не менее отмечается, что точную протяженность территории пока предстоит определить.

В свою очередь в Москве назвали неприемлемыми попытки США незаконно сохранить свое военное присутствие на северо-востоке Сирии в районе нефтяных месторождений. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, а официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков говорил, что США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.

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