Россия в целом решила практически все задачи в Сирии, которые ставила перед собой, опасность инфильтрации боевиков есть, заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается интересов России, то они заключались в том, чтобы избавить Россию от инфильтрации на территорию РФ большого количества обученных и подготовленных боевиков, с опытом боевых действий. В этом смысле нельзя полностью утверждать, что мы решили все 100% задач, но в целом да. Мы ту задачу, которую перед собой ставили, начиная операцию в Сирии, мы выполнили", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

"Для всех стран существует угроза инфильтрации - выхода боевиков с территории Сирии - в другие страны. Это в полной мере относится и к европейским странам... Такая опасность характерна и для США. Все в опасности, поэтому нужно объединять усилия", - добавил президент России.