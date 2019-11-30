Несколько десятков сторонников движения "желтые жилеты" собрались в субботу в центре Брюсселя на согласованную с властями акцию, общественный порядок обеспечивают несколько нарядов полиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Участники акции собрались перед зданием Европарламента и, согласно установленном маршруту, должны пройти маршем по ряду улиц "европейского квартала" в сторону площади Шуман, где расположены штаб-квартиры организаций ЕС. Для предотвращения проникновения демонстрантов во двор Европарламента полиция установила на входе металлические "ежи" с колючей проволокой. Собравшиеся скандируют лозунги. Часть участников вышла на проезжую часть, но полиция не предпринимает пока никаких мер.