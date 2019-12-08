Высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма потребовала, чтобы ей возместили 47 тысяч долларов за украденные из ее багажа во время рабочей поездки вещи. Об этом сообщает в воскресенье издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из документов, полученных изданием, среди украденного были предметы одежды и украшения, в том числе подвеска стоимостью почти 6 тысяч долларов из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о компенсации в августе 2018 года в департамент здравоохранения и социальных служб США, к которому принадлежит ее ведомство. Департамент возместил Верме 2852 доллара и 40 центов.

"Совершенно уместно, что руководитель подала иск о потере личного имущества, похищенного во время рабочей командировки, и это не является необычной практикой для федеральных служащих", - приводит издание представителя департамента.

Отмечается, что среди вещей, стоимость которых чиновница попросила вернуть из денег налогоплательщиков, были увлажняющий лосьон за 325 долларов и наушники с шумоподавлением стоимостью 349 долларов.

