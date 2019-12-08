В США чиновница требует $47 тысяч за украденные из багажа вещи
Высокопоставленная чиновница из администрации президента США Сима Верма потребовала, чтобы ей возместили 47 тысяч долларов за украденные из ее багажа во время рабочей поездки вещи. Об этом сообщает в воскресенье издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как следует из документов, полученных изданием, среди украденного были предметы одежды и украшения, в том числе подвеска стоимостью почти 6 тысяч долларов из коллекции дочери президента США Иванки Трамп. Верма, возглавляющая программу Medicare, подала претензию о компенсации в августе 2018 года в департамент здравоохранения и социальных служб США, к которому принадлежит ее ведомство. Департамент возместил Верме 2852 доллара и 40 центов.
"Совершенно уместно, что руководитель подала иск о потере личного имущества, похищенного во время рабочей командировки, и это не является необычной практикой для федеральных служащих", - приводит издание представителя департамента.
Отмечается, что среди вещей, стоимость которых чиновница попросила вернуть из денег налогоплательщиков, были увлажняющий лосьон за 325 долларов и наушники с шумоподавлением стоимостью 349 долларов.
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