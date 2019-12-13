Британский премьер Борис Джонсон переизбрался в парламент, свидетельствуют результаты голосования, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На данный момент очевидно, что Джонсона по итогам выборов ждет триумф. Согласно exit poll и прогнозу Sky, Консервативная партия получит абсолютное большинство в парламенте, что позволит правительству спокойно осуществить Brexit в январе, а также легко принимать законопроекты.

На данный момент подведены результаты в 359 избирательных округах из 650. У консерваторов уже есть 188 мандатов, у лейбористов - 123.

В Великобритании в четверг прошли всеобщие выборы, они стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit 31 января, либдемы выступают за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещают новый референдум.