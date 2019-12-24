Сохранение в Беларуси смертной казни помогает сохранять в государстве стабильность и разобраться с бандитизмом. Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я считаю, что смертная казнь как предупреждение некоторым подонкам помогает держать стабильность и разобраться с бандитизмом", - заявил Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Говоря о перспективах введения в Беларуси моратория на смертную казнь, президент отметил, что моратория не будет, поскольку он не имеет права на этот шаг. "Референдум принял это решение (о необходимости сохранения смертной казни в стране - ред.), поэтому только референдум может отменить", - сказал Лукашенко.

Беларусь является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году вопрос о ее отмене выносился на общенациональный референдум. За сохранение исключительной меры наказания тогда проголосовали почти 80,5% принявших участие в плебисците. Наличие смертной казни называется основным препятствием для восстановления Беларуси в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Ряд международных организаций и правозащитники призывают официальный Минск отказаться от смертной казни или ввести на нее мораторий.

