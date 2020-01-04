Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию после убийства генерала КСИР Сулеймани в Ираке. Об этом сообщил МИД РФ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате убийства американскими военными в Багдаде 3 января сего года командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Ирана Сулеймани", - говорится в сообщении министерства.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

