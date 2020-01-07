https://news.day.az/world/1191970.html Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном
"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - сообщил источник в администрации главы Турции.
Эрдоган обсудил с Джонсоном напряженность между США и Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер Великобритании Борис Джонсон обсудили по телефону напряженность между США и Ираном, а также ситуацию в Ливии и Сирии.
Об этом сообщили в администрации турецкого лидера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Борисом Джонсоном. В ходе разговора стороны обсудили региональные и международные вопросы, в частности, напряженность между США и Ираном, а также развитие ситуации в Сирии и Ливии ", - сообщил источник в администрации главы Турции.
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