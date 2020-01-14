Борис Джонсон хочет собрать полмиллиона фунтов, чтобы в день Brexit зазвонил Биг-Бен

Лондонцы, вероятно, услышать звон Биг-Бена 31 января - в день, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз. По крайней мере, британское правительство планирует собрать на это деньги с помощью краудфандинга.

О кампании по сбору средств в интервью ВВС News сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

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"Мы работаем над планом, который позволит людям собрать немалую сумму для того, чтобы услышать звон Биг-Бена", - сказал премьер.

Стоимость проекта по запуску лондонских курантов, предложенного некоторыми парламентариями, оценивается в 500 тысяч фунтов стерлингов (649 тысяч долларов США). Палата общин сочла такие расходы неоправданно высокими и отказалась от этой идеи.

Источник газеты The Telegraph в парламенте сообщил, что на заседании, где обсуждался данный вопрос, никто единоразовый запуск Биг-Бена не поддержал.

"Если посмотреть, на что еще можно потратить такие деньги, довольно трудно высказаться в поддержку такой идеи", - сказал собеседник издания.

Куранты на башне Елизаветы в Вестминстерском дворце молчат с 2017 года. Там идет реставрация, и под 13-тонным колоколом недавно разобрали пол. Его скорейшее восстановление требует больших вложений. Ожидается, что ремонтные работы продлятся до 2021 года.

Обычно звоном Биг-Бена в Лондоне отмечают большие праздники. Последний раз он звонил в честь наступления нового, 2020, года.

9 января Палата Общин одобрила соглашение о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Теперь его должна поддержать Палата лордов, после этого документ отправится на подпись к королеве Елизавете II. Если это произойдет, Великобритания выйдет из ЕС 31 января.