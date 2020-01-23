Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС
Королева Великобритании Елизавета II утвердила законопроект об условиях выхода страны из Евросоюза, таким образом, документ стал законом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Накануне вечером законопроект утвердила палата лордов.
В пятницу его должны подписать главы Европейского совета и Еврокомиссии. Голосование в европейском парламенте, как ожидается, пройдет 29 января.
После этого стороны обменяются ратификационными документами.
Великобритания покинет Евросоюз в 23:00 31 января (03:00 по бакинскому времени 1 февраля). До конца года сильных изменений не произойдет, так как сохраняется переходный период, в течение которого стороны будут договариваться о дальнейших отношениях.
Правящая Консервативная партия на недавних выборах одержала убедительную победу, после этого скорое принятие законопроекта о Brexit перестало вызывать сомнения.
Тема выхода Великобритании из ЕС, еще недавно доминировавшая в новостном пространстве страны, после выборов полностью ушла на второй план, теперь это воспринимается как решенное дело.
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