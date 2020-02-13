Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел в четверг первые после Brexit перестановки в правительстве, единственной, но крупной сенсацией стала отставка канцлера Саджида Джавида, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По некоторым данным, Джавид отказался остаться на посту министра финансов после того, как Джонсон предложил ему уволить всех советников и заменить их людьми из офиса премьера. Новым канцлером стал Риши Сунак, ранее занимавший пост замминистра.

Глава МИД Доминик Рааб, глава МВД Прити Пател и глава минобороны Бен Уоллес сохранили свои посты.

Ожидаемо, Джеффри Кокс был уволен с поста генпрокурора. Его место заняла Суэлла Брейверман, ранее работавшая в распущенном ныне министерстве Brexit.



Министром цифровых технологий, культуры, спорта и окружающей среды вместо Никки Морган стал Оливер Дауден.

Поста министра по делам бизнеса лишилась Тереза Лидсом. Ее должность занял Алок Шарма, он же будет отвечать за проведение климатического саммита ООН в Глазго в ноябре. Пост министра по международному развитию после ухода Шармы заняла Энн-Мари Тревелян, ранее работавшая в минобороны.

Новым министром по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства вместо Терезы Вильерс стал Джордж Юстис.

Пост министра по делам Северной Ирландии - должность, получающая дополнительное значение на фоне предстоящих переговоров Британии с ЕС по будущим отношениям - займет Брэндон Льюис, ранее занимавший пост замглавы МВД. Он сменит Джулиана Смита.

