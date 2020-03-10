В Саудовской Аравии выступили против новой встречи ОПЕК+

Саудовская Аравия не видит необходимости в проведении встречи ОПЕК+ в мае-июне пока нет соглашения между участниками альянса о мерах по стабилизации рынка нефти.

Об этом министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я не вижу смысла проводить совещание (ОПЕК+ - прим. ТАСС) в мае-июне, которое бы лишь продемонстрировало нашу неспособность проявить внимание к тому, что мы должны были сделать в подобном кризисе, и принять необходимые меры", - сказал он агентству.

"На свободном рынке каждый производитель должен продемонстрировать свою конкурентоспособность, сохранить и увеличить свою долю рынка", - заключил он.